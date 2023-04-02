Вашингтон, 2 апреля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Западные страны прекратят поддержку киевского режима, если тот не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ему арсеналом. Такое условие назвал аналитик The Associated Press Барри Хэнтон.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники», — написал он.

Хэнтон считает, что поражение Киева будет иметь «глобальные последствия», так как исчезнет «привычное понимание европейской безопасности». Он также выразил мнение, что Киеву нужно организовать серию контрнаступлений, чтобы подготовить для себя подходящие переговорные условия.

Накануне представитель республиканской партии в Конгрессе США Пол Госар выразил мнение, что американский президент Джо Байден и его команда снова потерпели поражение в очередной пиар-битве по Украине. По мнению конгрессмена, американцы уже устали от ситуации, когда вынуждены «отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин». Политик призвал прекратить дотации Украине.