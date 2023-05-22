Брюссель, 22 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений, заявил 22 мая руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Valeria Mongelli/Zuma/TASS Жозеп Боррель

«Успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия. Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя. Это чрезвычайно необходимо», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель также отметил, что Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. украинских военных и еще 15 тыс. будут подготовлены до конца года.

Как сообщало ИА Регнум, министры иностранных дел государств — членов Евросоюза 22 мая на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России, а также о дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира.