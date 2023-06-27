Киев, 27 июня, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Предложение о переименовании города Запорожья, выдвинутое национальной комиссией Украины по государственному языку, является «маразмом», заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, сообщает издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум Запорожье

Ранее нацкомиссия рекомендовала обосновать целесообразность сохранения названия Запорожья или предложить новое.

По словам Бужанского, представители комиссии пытаются представить название этого города как понятие, носящее «российский, имперский нарратив». Парламентарий отметил, что за такими инициативами скрывается «псевдопатриотизм», «спекуляции на патриотизме», а также «пиар и показуха».

Депутат считает, что подобные предложения наносят вред Украине. Он добавил, что власти будут заниматься дискуссией о переименовании города вместо того, чтобы думать «о безопасности людей и о подготовке к зиме».

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня национальная комиссия Украины по государственному языку рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по «дерусификации». В рамках работы комиссии создали рабочую группу из специалистов по филологии и преподавателей истории, которые занимались определением топонимов.

10 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вариант переименования России в Московию. Такое решение он принял после того, как соответствующая петиция, размещённая на сайте президента Украины, набрала необходимые для её рассмотрения 25 тыс. голосов.