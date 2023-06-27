Вашингтон, 27 июня, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Предстоящие выборы президента США станут важнейшими в истории, так как страна в упадке и не продержится долго при нынешнем руководстве, а мир очень близок к третьей мировой войне. Такое заявление сделал 27 июня экс-глава Белого дома Дональд Трамп на мероприятии федерации республиканок в штате Нью-Гемпшир.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Трамп назвал американцев нацией в упадке и отметил, что у него нет уверенности в том, что страна продержится ещё четыре года. По мнению Трампа, даже год будет сложно выживать, так как «ужасные вещи» происходят быстро, а то, что делает со страной действующее руководство, «очень печально».

Экс-президент США указал, что альтернативная энергетика, которую активно пропагандируют демократы, приводит к появлению полей, уставленных ветряными генераторами, а это оборудование поставляется из Китая. Полный переход на «чистую энергию» угрожает кардинально изменить привычный уклад американцев в худшую сторону.

«У меня много друзей, которым нравится готовить, они говорят: газовые духовки лучше электрических. Но они хотят отобрать это. Хотят отобрать ваши посудомоечные машины. Не хотят давать вам воду для посудомоечных машин. <…> Это финальная схватка», — пояснил Трамп.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что страна сейчас «движется в ад», доверие к доллару во всем мире падает и он может перестать быть мировым стандартом валюты, что обернётся катастрофой.

Своих оппонентов-демократов Трамп назвал «разжигателями войны», так как, по словам политика, никто из демократов не стремится к урегулированию украинского конфликта. Экс-президент США в очередной раз указал, что он на посту президента смог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки.

«Я предотвращу третью мировую войну, а мы очень близки к ней», — добавил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-глава Белого дома Трамп, США переживают самое опасное время за всю свою историю, вероятность ядерного противостояния Москвы и Вашингтона значительно увеличилась.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден заявил, что, по его мнению, Россия может реально применить тактическое ядерное оружие (ТЯО). Решение РФ разместить ТЯО на территории Белоруссии Байден назвал «безответственным». В Москве, в свою очередь, ранее напоминали, что ядерное оружие США уже давно размещено в целом ряде стран мира.