Нью-Йорк, США, 27 июня, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Агенты американских спецслужб подходят к сотрудникам российского постпредства при ООН прямо на улицах и открыто предлагают им сотрудничать, заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что дипломаты постоянно подвергаются провокациям. По словам зампостпреда, речь идет о «материалах в интернете и людях, подходящих на улице».

Полянский назвал эти действия «нарушением дипломатической практики и протокола». Он отметил, что такая деятельность абсолютно неприемлема и российская дипмиссия указывает на это американским дипломатам и Комитету ООН по сношениям со страной пребывания.

Он добавил, что все подобные попытки со стороны спецслужб США обречены на провал.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что находящиеся за рубежом российские дипломаты периодически подвергаются попыткам вербовки. Их призывали позвонить по определенному номеру телефона, если они не согласны с проводимой Россией специальной военной операцией. Предложения указанного характера поступали на компьютеры дипломатов.

26 июня заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что на российских дипломатов в ООН оказывается психологическое давление. Кроме того, американская сторона применяет к ним вербовочные подходы.

Она добавила, что речь идёт о целом комплексе мер и ограничений, направленных на снижение эффективности взаимодействия российских дипломатов с ООН. Заболоцкая уточнила, что спецслужбы США используют для привлечения внимания социальные сети, видеохостинги и другие интернет-площадки, а также листовки на улицах.