Нью-Йорк, США, 27 июня, 2023, 08:27 — ИА Регнум. На российских дипломатов в ООН американские спецслужбы пытаются оказывать психологическое давление, применяют к ним вербовочные подходы, заявила заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

Иван Шилов ИА REGNUM

На заседании комитета по сношениям со страной пребывания российский дипломат заявила, что к постоянному представительству России при ООН и к его сотрудникам Вашингтон продолжает целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, чтобы снизить эффективность взаимодействия Москвы с организацией.

Кроме того, к российским дипломатам применяются меры, направленные «на оказание психологического давления на российских дипломатов».

«Как ещё объяснить всё более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту», — отметила Заболоцкая.

Она добавила, что в поисковых системах и социальных сетях американской стороной используется соответствующая контекстная реклама — для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР.

Более того, у постоянного представительства России и его жилого комплекса обнаруживаются агитационные листовки аналогичного содержания. Как и по маршрутам следования дипломатов из РФ до места их работы и обратно.

«В таких условиях должны работать дипломаты при ООН», — отмечает Заболоцкая.

Заболоцкая также обвинила власти США в создании проблем для получения российскими дипломатами виз, необходимых для участия в мероприятиях ООН. Эта ситуация наблюдается давно, и, судя по всему, Вашингтон не намерен прекратить эти нарушения.