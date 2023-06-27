Москва, 27 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Государство оплачивало деятельность частной военной компании «Вагнер» и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило вагнеровцам 86 млрд 262 млн рублей. Об этом 27 июня на встрече с военнослужащими Минобороны сообщил президент России Владимир Путин.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими

Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты. На эти цели направили 70 млрд 384 млн рублей и 15 млрд 877 млн рублей соответственно. Кроме того, по словам главы государства, 110 млрд 179 млн рублей выделили на страховые выплаты, какие именно, не уточняется.

Российский лидер добавил, что собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд рублей, поставляя через «Военторг» питание для военных.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — сказал президент.

Путин добавил, что сотрудники ЧВК пользовались уважением в России, поскольку проявляли мужество и героизм.

«Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование», ― указал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ЧВК «Вагнер» с самого начала специальной военной операции принимала участие в военных действиях на Украине. С февраля 2022 года специалисты тренировочного центра группы «Вагнер» подготовили более десяти тысяч бойцов. Их готовили инструкторы, которые отработали в компании не один год, имеют опыт боевой работы в командировках на разных направлениях.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране.