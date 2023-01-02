Москва, 2 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Специалисты тренировочного центра группы «Вагнер» с начала СВО в 2022 году подготовили более десяти тысяч бойцов. Об этом 2 января заявил РИА Новости один из руководителей центра (позывной «Ток»).

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Через данный центр с начала спецоперации в 2022 году прошло свыше десяти тысяч человек, пояснил «Ток».

Уточняется, что в центре готовят как бойцов группы «Вагнер», так и воинов, создаваемых в Курской и Брянской областях отрядов территориальной обороны.

По словам собеседника, бойцов готовят инструкторы, которые отработали в компании не один год, имеют опыт боевой работы в командировках на разных направлениях.

«Ток» сообщил, что специалисты передают свой опыт новобранцам. Их задачей является в кратчайшие сроки передать максимум сведений, которые будут необходимы бойцам при выполнении задач спецоперации.

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Как передавало ИА REGNUM, участвующая в спецоперации группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине.