Минск, 13 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Российское тактическое ядерное оружие разместят на территории Белоруссии в течение нескольких дней. Об этом 13 июня заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Как отметил белорусский лидер, слова которого привело агентство БелТА, ранее он предлагал России оснастить ядерными боеголовками белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез», однако этот вариант оказался излишне сложным.

Лукашенко уточнил, что поэтому приняли решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие и подготовить перед этим соответствующие хранилища в республике.

«Всё готово. Думаю, пройдёт несколько дней — и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что «требовал» у президента России Владимира Путина тактическое ядерное оружие и не просил о стратегическом. Он подчеркнул, что республике достаточно и ТЯО, так как она не намерена проводить обмен межконтинентальными ракетами, к примеру, с США.

Также белорусский лидер подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Белоруссии у него не возникнет никаких сомнений по применению ядерного оружия. Лукашенко отметил, что ответ белорусской стороны будет незамедлительным.