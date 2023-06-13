Минск, 13 июня, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично потребовал от России, чтобы на территории республики разместили тактическое ядерное оружие (ЯО), но не просил о стратегическом. Об этом он заявил 13 июня в ходе рабочей поездки по Минской области, сообщило БелТА.

ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М»

Лукашенко подчеркнул, что сначала он просил у президента России Владимира Путина, а потом «по-дружески» потребовал вернуть тактическое ЯО на территорию Белоруссии, как это было до распада СССР. Стратегическое оружие в этой республике раньше тоже размещали, но пока нет необходимости его туда возвращать.

«Зачем мне стратегическое, те же «Тополя»?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что стратегическое вооружение предполагает удары межконтинентальными ракетами, а Минск не планирует воевать с США.

«Поэтому мне пока достаточно этого оружия», — заявил президент.

При этом белорусский президент подчеркнул, что в Белоруссии все площадки под стратегическое ЯО, кроме одной, сохранили в рабочем состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в марте объявил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Россия отправила в республику ракетный комплекс 9К720 «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Президент подчеркнул, что Россия не передаёт ЯО Белоруссии, а только размещает его на территории республики. Подобное десятилетиями делают США.

Российский лидер 9 июня сообщил, что размещение ЯО на территории Белоруссии начнётся 7–8 июля. К этому времени планируется завершить подготовку спецсооружений.