Варшава, 27 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Размещение бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии — это негативный для Польши сигнал. Об этом 27 января заявил польский президент Анджей Дуда на брифинге в Варшаве перед вылетом на встречу лидеров некоторых стран НАТО в Гааге.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

По словам польского лидера, Варшава видит, что происходит — перемещение ЧВК «Вагнер» на территорию Белоруссии и отправление туда же основателя компании Пригожина.

«Все это для нас очень негативные сигналы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть ядерного оружия на сегодняшний день уже завезена на белорусскую территорию и его не будут охранять бойцы ЧВК «Вагнер». Он уточнил, что привезённое в республику ядерное оружие будут охранять российские и белорусские войска.

До этого Лукашенко отметил, что считает очень важным то, что бойцы «Вагнера» никого не тронули в Ростове-на-Дону во время недавней попытки вооружённого мятежа. Белорусский лидер указал, что основатель «Вагнера» на момент разговора с ним находился в «полубешеном состоянии».