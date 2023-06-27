Минск, 27 июня, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Попытка вооружённого мятежа в России очень серьёзна напрягла и Белоруссию. Об этом 27 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой минобороны республики Виктором Хрениным.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьёзно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники», — сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что силовики страны чётко среагировали в этой ситуации и за полдня были приведены в состояние полной готовности, что является их работой.

Также Лукашенко поблагодарил семьи представителей силовых ведомств, которые повели себя достойно, за чем белорусский лидер особо следил.

«С пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Моя благодарность жёнам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что западные страны мгновенно бы воспользовались смутой в России и Белоруссии, если бы таковая началась. До этого белорусский лидер отметил, что угроза возникновения нового глобального конфликта ещё никогда не была так близка, как сейчас. Он добавил, что сейчас Белоруссия вместе с остальным миром переживает сложный период истории.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране.

Вскоре по согласованию с ним Лукашенко переговорил с Пригожиным и смог добиться деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.