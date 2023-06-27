Минск, 27 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Коллективный Запад моментально воспользовался бы смутой в России и Белоруссии, если бы она там началась. Об этом 27 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что угроза возникновения нового конфликта на глобальном уровне ещё никогда не была так близка, как сейчас. По его мнению, в данный момент и Белоруссия, и весь остальной мир переживают очень сложный период в своей истории.

До этого белорусский президент отметил, что придерживается позиции, что, если рухнет Россия, «мы останемся под обломками и все погибнем». Он подчеркнул, что ему наряду со многими жителями Белоруссии было больно наблюдать за попыткой вооружённого мятежа в России.