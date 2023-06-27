Москва, 27 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Кремле не согласны с публикациями о том, что попытка вооружённого мятежа якобы пошатнула позиции российской власти, напротив, эти события показали высокую консолидацию общества вокруг президента России Владимира Путина. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Мы не согласны [с такими публикациями]. Сейчас много ультраэмоциональных истерик и среди специалистов и псевдоспециалистов, и среди политологов и псевдополитологов», — сказал он в ответ на вопрос о том, что в Кремле думают о мнении некоторых аналитиков на тему того, что позиции Путина якобы пошатнулись на фоне недавних событий.

Представитель Кремля уточнил, что такие высказывания сейчас высказываются некоторыми «истерическими» новыми СМИ и в интернете, однако они являются пустыми дискуссиями, не имеющими никакого отношения к реальности.

«Уровень консолидации общества, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков рассказал, что Путин рассмотрит идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова о встрече с главами фракций Госдумы для обсуждения ситуации с попыткой вооружённого мятежа. При этом пресс-секретарь отметил, что пока такая встреча в графике главы государства отсутствует, однако в случае принятия соответствующего решения она может быть проведена. По его словам, такого рода встречи проводятся на регулярной основе.