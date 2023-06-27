Москва, 27 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассмотрит предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о проведении встречи с главами фракций Государственной думы, чтобы обсудить попытку вооружённого мятежа, которая произошла 24 июня. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Президент, естественно, такое предложение рассмотрит и примет решение. Вы знаете, что такие встречи проводятся достаточно регулярно, зависит от графиков, от местонахождения», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что пока в рабочем графике главы государства нет такой встречи, однако Путин может при необходимости принять решение о её проведении.

До этого Зюганов рассказал журналистам, что предложил президенту России встретиться с главами думских фракций для обсуждения попытки вооружённого мятежа. При этом 24 июня все лидеры фракций Госдумы высказались в поддержку законной власти и конституционного порядка в России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что из него не нужно делать героя в ситуации с мирной деэскалацией попытки вооружённого мятежа в России. Он напомнил, что глава государства накануне высоко оценил действия белорусского лидера в этой ситуации.