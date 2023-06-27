В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходе менее 30 тыс. рублей
Депутаты от ЛДПР предложили кабмину проект отмены НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Москва, 27 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Депутаты от ЛДПР внесли в правительство законопроект, предполагающий отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при доходах лица менее 30 тыс. рублей. Об этом стало известно во вторник, 27 июня.
Подготовленный депутатами от ЛДПР проект направил в правительство лидер партии Леонид Слуцкий. Инициатива предлагает внести поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которым лица с доходом менее 30 тыс. рублей получат нулевую ставку НДФЛ, что позволит сохранить большую часть финансовых средств и тем самым повысить уровень жизни. В ЛДПР убеждены, что 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены налога, так как эта сумма практически вдвое больше минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В настоящее время ставка НДФЛ — 15% для лиц с годовым доходом свыше 5 млн рублей и 13% для других россиян.
Ранее в Госдуме предложили повысить НДФЛ для граждан с доходом от 10 млн рублей. С инициативой выступила КПРФ. Депутаты предложили ввести прогрессивный налог на сверхдоходы со ставкой на уровне 30% для лиц с доходом более 10 млн рублей в год. Предполагается, что при возможном введении новой ставки дополнительные доходы бюджета составят около 650 млрд рублей. Однако кабмин не поддержал инициативу, так как опасаются развития «теневых» доходов граждан.