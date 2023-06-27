Москва, 27 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Депутаты от ЛДПР внесли в правительство законопроект, предполагающий отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при доходах лица менее 30 тыс. рублей. Об этом стало известно во вторник, 27 июня.

РИА Новости/Александр Сухов

Подготовленный депутатами от ЛДПР проект направил в правительство лидер партии Леонид Слуцкий. Инициатива предлагает внести поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которым лица с доходом менее 30 тыс. рублей получат нулевую ставку НДФЛ, что позволит сохранить большую часть финансовых средств и тем самым повысить уровень жизни. В ЛДПР убеждены, что 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены налога, так как эта сумма практически вдвое больше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В настоящее время ставка НДФЛ — 15% для лиц с годовым доходом свыше 5 млн рублей и 13% для других россиян.

Ранее в Госдуме предложили повысить НДФЛ для граждан с доходом от 10 млн рублей. С инициативой выступила КПРФ. Депутаты предложили ввести прогрессивный налог на сверхдоходы со ставкой на уровне 30% для лиц с доходом более 10 млн рублей в год. Предполагается, что при возможном введении новой ставки дополнительные доходы бюджета составят около 650 млрд рублей. Однако кабмин не поддержал инициативу, так как опасаются развития «теневых» доходов граждан.