Москва, 27 июня, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Если Россия рухнет, это затронет всех, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Известия/Зурад Джавахадзе Александр Лукашенко

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — заявил белорусский лидер 27 июня.

Он подчеркнул, что ему, как и многим гражданам Белоруссии, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России 24 июня, «потому что Отечество одно». Кроме того, Лукашенко отметил, что сегодня угроза нового глобального конфликта близка как никогда.

Весь регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей, раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок.

«Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов. И мы тоже хороши, давайте откровенно говорить. Не преминем всегда дать хотя бы повод для этого. Как я говорил, не бывает цветных революций, если для этого в стране нет хоть малейших причин», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент подчеркнул, что если бы пошла смута в России, на Западе мгновенно этим бы воспользовались.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что патриотический дух и объединение всего российского общества сыграли главную роль в предотвращении военного мятежа. В своем выступлении глава государства указал, что противники России пытались затянуть страну в кровавую гражданскую войну, но они прогадали — российские граждане продемонстрировали сплочённость, выдержку и патриотизм. Президент поблагодарил россиян и подчеркнул, что любые попытки шантажа и создания смуты в России обречены на провал.

24 июня ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин заявили о несогласии с действиями Минобороны и вошли в Ростов-на-Дону. Путин призвал их сложить оружие. Александр Лукашенко предложил своё содействие в переговорах, и вскоре договорённость о деэскалации была достигнута. Бойцам ЧВК позволили уйти в Белоруссию, вступить в ряды Минобороны или вернуться к семьям.

При этом, по данным СМИ, американские власти заранее знали о подготовке мятежа. Однако администрация США не стала предупреждать Москву. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Запад искренне надеялся на кровавую развязку ситуации в России.