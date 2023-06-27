Минск, 27 июня, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Угроза возникновения нового глобального конфликта никогда ещё не была так близка, как сейчас. Об этом 27 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу республики, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

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Как указал Лукашенко, в данный момент Белоруссия и весь остальной мир переживают очень сложный период в своей истории.

«Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей», — сказал он.

Белорусский президент уточнил, что также делаются попытки раскачать ситуацию, чтобы под это установить свои правила и порядок, при котором, по его словам, уже не будет «ни наших стран, ни народов».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что в ходе попытки вооружённого мятежа в России, произошедшей 24 июня, он распорядился привести армию, милицию и спецподразделения страны в полную боевую готовность.

До этого белорусский президент рассказал, что представители оппозиции республики в ходе попытки мятежа в России пытались реализовать подобный сценарий в Белоруссии. Однако, по его словам, у них случился фальстарт.