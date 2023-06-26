Путин поблагодарил граждан России за выдержку, сплоченность и патриотизм

Москва, 26 июня, 2023, 22:19 — ИА Регнум. С обращением к гражданам России выступает 26 июня президент РФ Владимир Путин.

Кадр из видео Владимир Путин во время обращения

Российский лидер начал своё обращение к российским гражданам с благодарности за выдержку, сплоченность и патриотизм.

«Дорогие друзья! Сегодня ещё раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплочённость и патриотизм», — сказал президент России.

Путин указал на высочайшую консолидацию, которую продемонстрировало общество, а также исполнительная и законодательная власть на всех уровнях. Лидер России отметил, что общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество заняли твёрдую и однозначную позицию поддержки конституционного порядка в стране.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества», — подчеркнул глава России.

Это уже второе обращение президента России за последние три дня. Предыдущее было утром 24 июня.