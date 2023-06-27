Будапешт, 27 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Власти Венгрии поддерживают транзит зерна с Украины и выступают против его импорта, а также собираются следовать такой политике и после окончания срока запрета Еврокомиссии на его поставки (15 сентября). Об этом говорится в распространённом 27 июня заявлении для прессы венгерского премьер-министра Виктора Орбана по итогам встречи глав правительств стран Вышеградской четвёрки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия) в Братиславе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал Орбан, Венгрия разделяет опасения по поводу украинского зерна и поддерживает его транзит за пределы ЕС, однако выступает против продажи этой сельхозпродукции в Европе, где оно вредит местному рынку.

«Поэтому «да» транзиту, «нет» импорту, и мы по-прежнему считаем, что этот запрет должен сохраняться с середины сентября», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Еврокомиссия ограничила до 5 июня свободное обращение зерна с Украины в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии после того, как получила обязательств от этих стран об отмене запрета на ввоз указанной продукции. Решение затронуло пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника с Украины.

Позднее, 5 июня, ЕК продлила запрет на ввоз зерна с Украины в приграничные с ней государства. Эти ограничения будут действовать до середины сентября нынешнего года.