Брюссель, 5 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Европейские власти продлили запрет на ввоз зерна с Украины в приграничные страны, сообщает агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника», — пишет агентство.

Отмечается, что запрет вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введённые странами, граничащими с Украиной, включая Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая рассказал, что вместе со своими коллегами из Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии направил письмо Евросоюзу с просьбой ограничить импорт украинской сельхозпродукции. Румыния также запросила продление срока зерновой сделки.

Напомним, Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, но оставила в силе разрешение на экспорт в остальные государства ЕС.