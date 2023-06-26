Пекин, 27 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Ежегодное, четырнадцатое по счёту совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) открывается в городе Тяньцзинь на севере Китая 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Мероприятие также известно как «летний Давос». Оно будет проходить до 29 июня включительно и должно собрать более 1,5 тысячи участников из почти 90 стран.

На съезде планируют поднять такие вопросы, как восстановление экономического роста в мире, роль Китая в глобальном контексте, энергетическая трансформация, охрана природы и борьба с изменением климата. Кроме того, участники форума обсудят ситуацию с мировым потреблением и внедрение инноваций.

Организаторы совещания запланировали около 150 мероприятий, в том числе собрание предпринимателей, а также другие встречи. На форуме должны выступить премьер Госсовета Китая Ли Цян, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, президент ВЭФ Бёрге Бренде, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, главы МИД Пакистана и Эквадора Билавал Бхутто Зардари и Густаво Манрике Миранда, а также министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим.

Как сообщало ИА Регнум, с 16 по 20 января 2023 года в швейцарском Давосе состоялся Всемирный экономический форум (ВЭФ), на который пригласили 2700 человек, включая 116 олигархов из США, Индии, стран ЕС и Персидского залива, а также из других государств. Российские и китайские миллиардеры не присутствовали на этой встрече.

Форум должны были посетить более 50 глав государств, однако некоторые из них, как и ряд предпринимателей, отказались от поездки в Давос. Американский бизнесмен Илон Маск в свою очередь обратился к подписчикам собственного микроблога с вопросом, поддерживают ли они проведение Всемирного экономического форума.