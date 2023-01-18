Москва, 18 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Западные СМИ указали на «глубокие проблемы» Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

U.S. Embassy Bern Всемирный экономический форум

Согласно анонсам мероприятия, в форуме должны были принять свыше 2700 человек, включая более 50 глав государств. Однако постепенно руководители стран начали отменять свои поездки.

Первым о своём отсутствии на форуме сообщил миллиардер и финансист Джордж Сорос. Из представителей «Большой семерки» (G7) в Швейцарию приехал только канцлер ФРГ Олаф Шольц. Из-за продолжающегося энергетического кризиса поездку также отменил и президент ЮАР.

Читайте также: В Госдуме просят признать ВЭФ экстремистской организацией

«Практически полное отсутствие на Всемирном экономическом форуме участников самого высокого уровня настолько вопиющее, что его невозможно абсолютно ничем замаскировать. Вместо глав правительств и президентов на форум приехали предприниматели — 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем в 2013 году», — пишет обозреватель РИА Новости Аирина Алкснис.

Отмечается, что такое количество участников среди бизнесменов указывает на падение актуальности площадки, которая на протяжении многих лет была символом глобализации.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум (ВЭФ) приступил к созданию глобальной метавселенной, которая к 2025 году принесет корпорациям триллионы долларов.

Читайте также: На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной метавселенной