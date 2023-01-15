Вашингтон, 16 января, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Российские и китайские миллиардеры не будут присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдет с 16 по 20 января 2023 года, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В публикации отмечается, что еще недавно олигархи из России являлись «неотъемлемым атрибутом Давоса». В Bloomberg считают, что такая ситуация вызвана ситуацией на Украине и политикой западных стран, которые притесняют Россию.

Китайские миллиардеры не будут участвовать в мероприятии из-за плохой эпидемиологической ситуации в Китае и падения фондового рынка в КНР. Вместе с тем на форум собираются приехать 116 миллиардеров из других стран, включая США и Индию, а также из государств ЕС и Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января депутат Европарламента от Польши Анджей Садось заявил, что Евросоюз ускорил работу над десятым по счету пакетом санкций против России. Брюссель рассчитывает одобрить ограничения до февральского саммита Украина — ЕС.

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