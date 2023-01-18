Вашингтон, 19 января, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск 18 января запустил опрос в Twitter с вопросом: должен ли Всемирный экономический форум в Давосе руководить всем миром?

Weforum.org Всемирный экономический форум в Давосе

Читайте также: Организаторы давосского форума заявили, что не приглашали Маска

Маск считает, что форум «всё больше становится неизбранным мировым правительством, о котором люди не просили и которого не хотели».

Голосование завершится 19 января. Но уже явно видно, что подписчики в большинстве своём не поддерживают экономический форум.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск, заявивший, что отказался ехать в Давос на ВЭФ, на самом деле не был туда приглашён. Бизнесмен форум вообще никогда не посещал, даже будучи приглашённым.