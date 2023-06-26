Оттава, 27 июня, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам переговоров с руководством скандинавских стран в Рейкьявике выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможет вернуться к работе с Россией», — сказал канадский премьер-министр, добавив, что на данный момент это невозможно из-за продолжающегося украинского конфликта.

Он подчеркнул, что важным также является участие России в разрешении проблемы изменения арктического климата.

Арктический совет, в который входят Россия, Канада, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, был учреждён в 1996 году. Председательство перешло к России в мае 2021 года, однако в марте 2022 года страны-участницы объявили о приостановке своего участия в каких-либо мероприятиях из-за украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов на полях Петербургского международного экономического форума заявил о готовности России сотрудничать с Китайской Народной Республикой и Индией по вопросам Арктики. Он добавил, что ранее для этого был создан Российско-азиатский консорциум арктических исследований, штаб-квартира которого находится в Якутске.