Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Россия приветствует присутствие Китая и Индии в Арктическом регионе и готова к развитию сотрудничества с ними на этом направлении. Об этом 17 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на ПМЭФ-2023.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как отметил дипломат, слова которого процитировало ТАСС, в Москве обратили внимание на то, что на данный момент из стран Азии в Арктическом регионе в науке и культурных связях лидерами являются Китай и Индия, которые также являются для России стратегическими партнёрами.

«Мы, безусловно, приветствуем их в Арктическом регионе, готовы развивать с ними сотрудничество», — сказал он.

Корчунов уточнил, что для этого ранее создали Российско-азиатский консорциум арктических исследований, штаб-квартира которого находится в Якутске.

«Это тоже такая интересная форма коллаборации, которая вовлекает в том числе и регионы», — пояснил посол по особым поручениям.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Корчунов рассказал, что уровень конфликтности в Арктике повышается. Дипломат уточнил, что Арктический регион в геополитическом плане становится всё более важной площадкой. Также он пояснил, что в силу климатических изменений и новых технологий Арктика становится всё более доступной.