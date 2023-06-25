Вашингтон, 26 июня, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер 25 июня сообщил журналистам, что ведомство начало официальное расследование трагедии с пропавшим батискафом «Титан».

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Могер отметил, что создана комиссия по расследованию пропажи подводного аппарата, а также причин гибели находящихся в нём пяти человек.

Возглавит расследование капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.

Как сообщало ИА Регнум, бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси отметил две возможные причины крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане.

Рэмси предположил, что одна из версий взрыва — использовавшийся для герметизации судна люк с болтами, сломался, что привело к разрушению корпуса батискафа. Вторая возможная причина катастрофы — корпус подводного аппарата был сконструирован с ошибками, не выдержал водяного давления.

23 июня стало известно, что находившиеся в батискафе «Титан» люди погибли безболезненно, а их тела вряд ли будут найдены. По данным экспертов, разрушение корпуса аппарата произошло за долю миллисекунды, и люди, скорее всего, не успели даже осознать, что произошло.

Компания продавала туристические билеты на «Титан», который спускался к затонувшему в начале XX века «Титанику», за 250 тыс. долларов. Батискаф пропал с радаров 18 июня, практически сразу после спуска.

Причиной взрыва могли стать его неисправные аккумуляторные батареи. Так считает историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин.