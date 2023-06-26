Москва, 26 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Подготовку саммита Россия — Африка российская сторона ведёт полным ходом, заявил 26 июня глава МИД Сергей Лавров в интервью RT.

Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС Беседа президента РФ Владимира Путина с президентом Кении Ухуру Кениатой в Сочи

«И повестка дня саммита дополняется новыми интересными пунктами, о которых будет скоро объявлено», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, ознакомиться с этими мероприятиями будет полезно каждому.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня стало известно об изменении сроков проведения саммита Россия — Африка. Форум, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27–28 июля, первоначально планировалось провести 26–29 июня.

21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что изменения внесены в связи с уточнением программы саммита. По его данным, на форум приедут представители многих африканских стран.

Саммит с африканскими странами Россия проводит второй раз: первый саммит Россия — Африка состоялся 23–24 октября 2019 года в Сочи.