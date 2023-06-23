Благовещенск, 26 июня, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Амурской области по подозрению в государственной измене задержали гражданина России, родившегося во Львовской области. Об этом 26 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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В ведомстве добавили, что подозреваемый оказывал финансовую помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Противоправную деятельность, направленную против безопасности России, пресекла Федеральная служба безопасности.

«Подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях её использования против Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в спецслужбе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Статья о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Благовещенский городской суд по ходатайству следователя регионального УФСБ принял решение об аресте обвиняемого в госизмене жителя Приамурья. Его заключили под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня в Центре общественных связей ФСБ России заявили о задержании жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене. По данным спецслужб, мужчина оказывал финансовую помощь ВСУ с использованием криптовалютных инструментов. Через третьи лица на Украине он переводил свои деньги на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования для украинской армии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815702" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жителя Приамурья задержали за госизмену

Несколько дней спустя следствие ФСБ возбудило дело и попросило Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Хецоидзе Л. Н. за государственную измену. Суд зарегистрировал соответствующее ходатайство 23 июня, однако дата его рассмотрения пока не назначена, заседание должно пройти в закрытом режиме. Подробности дела в пресс-службе суда не раскрыли.