МВФ одобрил для Украины кредитную программу на четыре года на сумму $15,6 млрд

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Для Украины одобрена кредитная программа на сумму в 15,6 млрд долларов сроком на четыре года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

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Отмечается, что новый займ выделяется в рамках общего пакета помощи Украине в размере 115 млрд долларов.

Выполнение программы намечено в два этапа. Так, на 2023–2024 годы внимание уделяется реализации «надёжного бюджета на 2023 год и стимулированию мобилизации доходов». На втором этапе предусматривается укрепление макроэкономической стабильности Украины, поддержка восстановления и раннего послевоенного восстановления, а также повышения устойчивости и долгосрочного роста, в том числе в контексте целей Украины по вступлению в Евросоюз.

«Программа была надлежащим образом разработана для решения проблемы платёжного баланса Украины и восстановления среднесрочной внешней жизнеспособности как в базовом, так и в неблагоприятном сценарии», — говорится в заявлении МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в более чем $400 млрд.

Ранее Украина получила отсрочку до 2027 года по выплате внешнего долга. Пока мораторий на погашение долга не истёк, Киев будет получать помощь по программе МВФ.