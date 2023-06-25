Вашингтон, 25 июня, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Постоянно растущие потребности Украины в современном западном оружии ударили по обороноспособности и влиянию Соединённых Штатов Америки, заявил обозреватель American Greathness Виктор Дэвис Хэнсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Последние восемь лет Украины коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединённых Штатов [Америки] так, как ещё никому в новейшей истории не удавалось», — написал обозреватель.

По его мнению, в ближайшем будущем Вашингтон уже не будет способен удовлетворять потребности Киева в поставках вооружений, так как в обратном случае придётся пренебречь военной поддержкой Тайваня. США необходимо «разрубить этот запутанный узел», чтобы восстановить обороноспособность и пополнить опустевшие склады оружия и боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительно 1,3 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи. Также, по его словам, США инвестируют около 520 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры страны.