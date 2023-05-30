Вашингтон, 30 мая, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Работа по замене доллара для внутренних расчётов в БРИКС стала сокрушительным ударом России и Китая по американской валюте. Такое мнение 30 мая высказал журналист из США, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«[Президент России Владимир] Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу.<…> Всё больше стран решаются отказаться от доллара США. Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия — все отходят от доллара для проведения транзакций», — сказал он.

Моррис отметил, что западные СМИ почти не заметили такого шага БРИКС, и уточнил, что трудности Соединённых Штатов с государственным долгом, а также их торговый дефицит привели к тому, что доллар стал «менее привлекательным» в качестве международной валюты.

Также журналист указал на то, что американские власти продолжают занимать деньги у Китая, которые потом тратятся на военно-промышленный комплекс США, и это только усложняет ситуацию с госдолгом страны.

«Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США», — сыронизировал он.

Моррис добавил, что отказ от российского топлива в качестве санкций навредил только Западу, потому что Москва почти полностью стала поставлять его другим странам.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход к торговле в национальных валютах станет оздоровлением для мировой экономики. Он подчеркнул, что этот процесс в ближайшем будущем будет лишь набирать темпы.

Позднее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США попытались скрыть неприятный факт о своей экономике. Он уточнил, что рост американской экономики во многом обеспечивается за счёт гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 трлн долларов. Сенатор подчеркнул, что этот факт не является секретом для всего остального мира.