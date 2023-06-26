Украина, 26 июня, 2023, 04:03 — ИА Регнум. В селе Белогородка Киевской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в пресс-службе УПЦ.

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти (УПЦ, Киево-Печерская лавра)

«25 июня в Белогородке сторонники ПЦУ, под прикрытием полиции и теробороны, захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила», — говорится в Telegram-канале УПЦ.

Прихожан и духовенство, которые собственноручно возводили церковь, теперь не пускают на территорию храма. Полиция буквально прикрывала рейдерский захват церкви. Людям сказали, что они могут ждать решения суда в другом месте.

После нескольких часов противостояний верующие УПЦ приняли решение отслужить Литургию в недостроенном храме. Позже задержанных полицией защитников церкви отпустили.

Как сообщало ИА Регнум, у канонической Украинской православной церкви регулярно отбираются храмы, деятельность УПЦ запрещена в ряде регионов страны, а священнослужители и миряне подвергаются уголовному преследованию.

Глава раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко «освятил» икону, на которой изображены лидеры националистов середины 20 века Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец. Икона была написана для 104 бригады теробороны ВСУ, она получила название «С оружием в руках и Богом в сердце».

В МИД России назвали ПЦУ сатанистами, внедрёнными Вашингтоном в православную церковь после «освящения» иконы с изображением лидеров украинского национализма.