Киев, 19 июня, 2023, 21:40 — ИА Регнум. «Освятив» икону, на которой рядом с Богоматерью изображены лидеры украинского национализма, являющиеся к тому же униатами, а не православными, в раскольнической ПЦУ подтвердили, что являются нанятыми Вашингтоном сатанистами, заявила 19 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Pomisna.info Раскольники из ПЦУ

Ранее сообщалось, что глава раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко «освятил» икону, на которой изображены лидеры националистов середины 20 века Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец.

«Раскольники, а на самом деле западные диверсанты, внедрённые Вашингтоном в православную церковь, изобличили сами себя. «Освящение» иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — тёмные силы изобличили сами себя. Аллилуйя!» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, руководители «Православной церкви Украины» при поддержке властей страны и неонацистских «активистов» продолжают преследование православных. У канонической Украинской православной церкви отбираются храмы, деятельность УПЦ запрещена в ряде регионов страны, а священнослужители и миряне подвергаются уголовному преследованию.