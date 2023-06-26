Лондон, 26 июня, 2023, 03:06 — ИА Регнум. В Европе производитель ракет MBDA заявил о намерении разработать за три года прототип системы защиты от гиперзвукового оружия. Об этом пишет британская газета The Telegraph, со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Беранже.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Технологии в гиперзвуковой области развиваются, и приоритетом для MBDA является оставаться на первом плане инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам», — цитирует издание Беранже.

Отмечается, что защитная система может развернуться на всей европейской территории, чтобы сбивать движущиеся со скоростью 6900 миль в час (11 тыс. километров в час) ракеты.

Компания, по данным газеты, заключила ранее соглашения с Францией, Италией, Германией и Нидерландами для разработки прототипа в течение следующих трёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года в Минобороны РФ подтвердили необходимость наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» на фоне стремления Североатлантического альянса увеличить военный потенциал вблизи российских границ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что система «Циркон» способна надёжно защитить безопасность страны, аналогов такому оружию нет ни в одном государстве. Россия и дальше будет развивать боевой потенциал вооружённых сил и выпускать перспективное оружие, заверил Путин.

Ракеты «Циркон» отличает очень высокая маневренность, непревзойдённая скорость 9 Махов и дальность 1 тыс. км. Вооружённые ими корабли могут контролировать чрезвычайно обширные акватории и нейтрализовать флоты, в несколько раз превышающие их по численности, оставаясь при этом вне опасности.