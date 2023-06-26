СМИ: за три года в Европе планируют создать защиту от гиперзвукового оружия
Telegraph: в Европе за три года планируют создать систему защиты от гиперзвукового оружия
Лондон, 26 июня, 2023, 03:06 — ИА Регнум. В Европе производитель ракет MBDA заявил о намерении разработать за три года прототип системы защиты от гиперзвукового оружия. Об этом пишет британская газета The Telegraph, со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Беранже.
«Технологии в гиперзвуковой области развиваются, и приоритетом для MBDA является оставаться на первом плане инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам», — цитирует издание Беранже.
Отмечается, что защитная система может развернуться на всей европейской территории, чтобы сбивать движущиеся со скоростью 6900 миль в час (11 тыс. километров в час) ракеты.
Компания, по данным газеты, заключила ранее соглашения с Францией, Италией, Германией и Нидерландами для разработки прототипа в течение следующих трёх лет.
Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года в Минобороны РФ подтвердили необходимость наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» на фоне стремления Североатлантического альянса увеличить военный потенциал вблизи российских границ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что система «Циркон» способна надёжно защитить безопасность страны, аналогов такому оружию нет ни в одном государстве. Россия и дальше будет развивать боевой потенциал вооружённых сил и выпускать перспективное оружие, заверил Путин.
Ракеты «Циркон» отличает очень высокая маневренность, непревзойдённая скорость 9 Махов и дальность 1 тыс. км. Вооружённые ими корабли могут контролировать чрезвычайно обширные акватории и нейтрализовать флоты, в несколько раз превышающие их по численности, оставаясь при этом вне опасности.