Москва, 25 июня, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Украине истребители F-16, о чём говорит его предупреждение об обезоруживающем ударе. Об этом 25 июня пишет портал InfoBRICS.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Президент России допустил принятие необычной концепции, сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды», — говорится в статье.

Отмечается, что конечной целью США может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной, и появление F-16 у войск ВСУ чревато тем, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар.

По мнению авторов, предупреждение Путина стало сигналом Белому дому об осведомлённости России обо всех планах Запада.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Путин допустил, что Россия может взять на вооружение американские наработки о превентивном ударе. Он пояснил, что США занимаются разработкой «обезоруживающего удара», то есть нанесения удара современными средствами по пунктам управления. По его словам, руководство России думает над тем, чтобы взять на вооружение наработки американцев.