Москва, 9 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Путин допустил, что Россия может взять на вооружение американские наработки о превентивном ударе. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Путин пояснил, что в США есть теория превентивного удара, к тому же они занимаются разработкой «обезаруживающего удара», то есть нанесение удара современными средствами (крылатыми ракетами) по пунктам управления.

«Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности», — сообщил глава российского государства.

Путин добавил, что руководство России думает над этим.