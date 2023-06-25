Ростов-на-Дону, 25 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Концерт группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону состоится, как и было намечено, 27 июня, сообщила лидер группы Диана Арбенина.

Владимир Астапкович/РИА Новости Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

«Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать, и я это сделаю. До встречи!» — написала Арбенина в своём Telegram-канале

Концерт должен был состояться раньше и был перенесён, по версии группы, из-за состояния здоровья Арбениной.

Вместе с тем высказывались версии, что концерты были отменены из-за позиции лидера «Ночных снайперов» в отношении специальной военной операции России на Украине. Концерты были отменены также в Ульяновске, Перми, Казани и ряде других городов. Представители концертных залов отказывались сообщать о причинах отмен.

Арбенина ранее выразила недовольство проведением СВО, но вместе с тем не выступала со словами осуждения. Тем не менее, Генеральную прокуратуру попросили проверить высказывания певицы. Сама Арбенина ранее отметила, что не собирается покидать Россию, поскольку руководствуется словами Анны Ахматовой о необходимости быть со своим народом.