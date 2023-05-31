Москва, 31 мая, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не покидала Россию и не собирается. Об этом певица заявила 31 мая ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Она опровергла сообщение об отъезде, которое распространил ряд Telegram-каналов. По мнению Арбениной, там выдают свои фантазии за действительность.

«Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Ещё в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой», — сказала певица.

Арбенина добавила, что считает происходящее в России «огромной трагедией», потому что для неё смерть всегда является трагедией. При этом она подчеркнула, что оставаясь в стране, разделяет сложившуюся ситуацию. Певица также призвала СМИ опираться в новостях на факты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее концертный директор «Ночных снайперов» Александра Рерих опровергла распространённое сообщение об отмене концертов в Нальчике, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре, запланированные в июне. Также в июле у Арбениной запланировано выступление в Москве.

В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Арбенина во время концерта в Киеве попросила прощения у украинцев. В отношении специальной военной операции на Украине певица публично не делала однозначно негативных заявлений, но её высказывания на эту тему многие трактовали, как недовольство происходящим.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, являются ли высказывания Арбениной дискредитацией российской армии. В ряде городов отменили её концерты.

В апреле 2022 года Арбенина на вопрос журналистов, почему она не покинула Россию, процитировала стихотворение Анны Ахматовой.