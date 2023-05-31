Москва, 31 мая, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не покидала Россию и не собирается. Об этом певица заявила 31 мая ТАСС.

Лидер «Ночных снайперов» Арбенина сообщила, что не собирается покидать Россию
Дарья Драй ИА REGNUM
Диана Арбенина

Она опровергла сообщение об отъезде, которое распространил ряд Telegram-каналов. По мнению Арбениной, там выдают свои фантазии за действительность.

«Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Ещё в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой», — сказала певица.

Арбенина добавила, что считает происходящее в России «огромной трагедией», потому что для неё смерть всегда является трагедией. При этом она подчеркнула, что оставаясь в стране, разделяет сложившуюся ситуацию. Певица также призвала СМИ опираться в новостях на факты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее концертный директор «Ночных снайперов» Александра Рерих опровергла распространённое сообщение об отмене концертов в Нальчике, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре, запланированные в июне. Также в июле у Арбениной запланировано выступление в Москве.

В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Арбенина во время концерта в Киеве попросила прощения у украинцев. В отношении специальной военной операции на Украине певица публично не делала однозначно негативных заявлений, но её высказывания на эту тему многие трактовали, как недовольство происходящим.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, являются ли высказывания Арбениной дискредитацией российской армии. В ряде городов отменили её концерты.

В апреле 2022 года Арбенина на вопрос журналистов, почему она не покинула Россию, процитировала стихотворение Анны Ахматовой.