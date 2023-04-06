Москва, 6 апреля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генеральную прокуратуру просьбу о проверке Дианы Арбениной по статье о дискредитации Вооруженных сил. Об этом 6 апреля сообщил ТАСС.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Диана Арбенина

Лидер группы «Ночные снайперы» неоднократно критически высказывалась против специальной военной операции на Украине. Кроме того, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Арбенина, выступая с концертом в Киеве, попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство с украинским народом.

«Учитывая публичность высказываний Арбениной Д. С., считаем, что в её действиях содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», — говорится в обращении.

Несмотря на свою позицию, певица до настоящего времени ведёт гастрольную деятельность. Однако, всё больше городов отменяют её концерты. 5 апреля мэр города Чебоксары Денис Спирин сообщил, что концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменён. Вслед за Чебоксарами, Пятигорск анонсировал отмену выступления артистки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в пресс-службе «Лужников» заявили, что концерта группы «Би-2», которая поддерживает Украину, и которая активно анонсирует якобы предстоящее выступление в соцсетях, нет в планах концертной площадки. За купленные билеты на концерт группы администрация также не несёт ответственности.