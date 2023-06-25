Орел, 25 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Оперативный штаб по обеспечению безопасности в Орловской области отменил введённые ранее ограничения и повышенные меры безопасности, сообщил 25 июня глава региона Андрей Клычков.

Orel-region.ru Андрей Клычков

«На территории региона обеспечена безопасность и правопорядок. Все службы региона продолжают работу в штатном режиме. Штабом приняты решения о снятии введенных ограничений и повышенных мер безопасности. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов», — написал Клычков в своём Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что массовые мероприятия (выпускные вечера в школах), которые состоялись накануне, в условиях введённых ограничений, прошли без происшествий.

Днём ранее оперштаб повысил меры безопасности в регионе. В частности, был усилен контроль въезда и выезда из области.

25 июня власти всех регионов России, где накануне были усилены меры безопасности, отменяют эти введённые дополнительные меры и ограничения. В частности, было восстановлено движение по трассе М-4 «Дон», оно идёт в штатном режиме. Возобновлена продажа билетов и отправление рейсов на межрегиональных автобусных маршрутах.