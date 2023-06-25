Москва, 25 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. По всей трассе М-4 «Дон» движение идёт в штатном режиме. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба «Автодора» в Telegram-канале.

Ксения Головкова/РИА Новости Автомобиль на трассе М-4 «Дон»

«Движение по всей М-4 «Дон» идет в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, транспорт снова движется по мосту через Оку на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Днём ранее в подмосковном минтрансе призвали водителей воздержаться от поездок по трассам М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

24 июня в Москве и Московской области были усилены меры безопасности, проводились антитеррористические мероприятия. Власти предупредили о возможных дополнительных проверках на дорогах.