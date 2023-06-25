Луганск, 25 июня, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике возобновлена продажа билетов на автобусные рейсы по всем направлениям, сообщили в правительстве ЛНР 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

«Минтранс ЛНР сообщает об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале правительства республики.

Днём ранее власти региона из-за напряжённой ситуации приостановили продажу билетов и отправление рейсов в другие регионы страны, при этом сообщение внутри ЛНР не прерывалось. Аналогичные решения были приняты и в некоторых других западных регионах страны.

Также 24 июня вводились и некоторые другие транспортные ограничения. На целом ряде участков трассы М-4 «Дон» въезды закрыты или ограничены, некоторые участки магистрали закрыты для движения. В «Автодоре» призвали водителей выбирать маршруты в объезд этой трассы.

24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Страна сражается со всей военной машиной Запада и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. Бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.