Москва, 25 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понимать, чего ещё не хватает для нужд специальной военной операции, об этом глава государства заявил 25 июня.

Донат Сорокин/ТАСС Цех «Уралвагонзавода». Нижний Тагил

Президент в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отметил, что вопросам специальной военной операции уделяется первостепенное внимание, этим начинается его рабочий день и этим заканчивается.

Совещания идут как очном, так и в телефонном режиме, отметил глава государства.

«[Идёт] обсуждение вопросов, связанным с производством, которое налаживается оборонно-промышленным комплексом. [Проводятся совещания] с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти технические средства, вооружения», — рассказал президент.

25 июня Владимир Путин также заявил, что Россия чувствует себя уверенно и в состоянии реализовать все намеченные цели и задачи. Повышать обороноспособность страны будут не в ущерб развитию экономики и выполнению социальных обязательств, подчеркнул глава государства.

Ранее в июне 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства регулярно получает «информацию с земли» о ходе СВО. Президент считает нужным получать информацию из разных источников, отметил Песков.