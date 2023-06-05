Москва, 5 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин регулярно получает «информацию с земли» по теме специальной военной операции на Украине, сообщил 5 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что Путин регулярно получает сведения об СВО «с земли»
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин

По его словам, Путин предпочитает получать информацию из разных источников, особенно, когда речь идёт о спецоперации. Наряду с официальными докладами он регулярно совершает такие звонки и получает сведения непосредственно с земли.

«Он делал это всегда и продолжает это делать, связь налажена, всё это по команде президента достаточно оперативно делается», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что вряд ли можно говорить о публикации стенограмм этих переговоров. Президент раскрывает только ту информацию о своих беседах, которую считает необходимой, сказал Песков.

Ранее Путин говорил по телефону с главой Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с заместителем командующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.

Как сообщало ИА Регнум, приграничный Шебекинский округ в ночь на 1 июня подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ. Жители покидают округ, их размещают в Белгороде. Украинские войска продолжают обстреливать Шебекино и его окрестности. Так, утром 5 июня в Шебекино зафиксировано более 15 прилётов после работы ствольной артиллерии ВСУ, а в селе Нижняя Таволжанка — свыше 70 прилётов из РСЗО «Град».