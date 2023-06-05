Москва, 5 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин регулярно получает «информацию с земли» по теме специальной военной операции на Украине, сообщил 5 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Путин предпочитает получать информацию из разных источников, особенно, когда речь идёт о спецоперации. Наряду с официальными докладами он регулярно совершает такие звонки и получает сведения непосредственно с земли.

«Он делал это всегда и продолжает это делать, связь налажена, всё это по команде президента достаточно оперативно делается», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что вряд ли можно говорить о публикации стенограмм этих переговоров. Президент раскрывает только ту информацию о своих беседах, которую считает необходимой, сказал Песков.

Ранее Путин говорил по телефону с главой Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с заместителем командующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.

Как сообщало ИА Регнум, приграничный Шебекинский округ в ночь на 1 июня подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ. Жители покидают округ, их размещают в Белгороде. Украинские войска продолжают обстреливать Шебекино и его окрестности. Так, утром 5 июня в Шебекино зафиксировано более 15 прилётов после работы ствольной артиллерии ВСУ, а в селе Нижняя Таволжанка — свыше 70 прилётов из РСЗО «Град».