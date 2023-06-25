Москва, 25 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Нормальные макроэкономические показатели, развитие первичного звена здравоохранения и строительной отрасли позволяют России чувствовать себя уверенно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», записанном 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас макроэкономические показатели все в норме», — отметил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Владимир Путин также напомнил о минимальной годовой инфляции в 2,3% и историческом минимуме по уровню безработицы, а также о рекордных показателях строительства в 2022 году.

Он отметил, что темпы в этих сферах поддерживаются, кроме этого, в России полностью реализуются планы в сфере развития первичного звена здравоохранения.

«Всё это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, это касается проведения спецоперации, это касается экономики в целом и отдельных ее направлений», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Москву, а также более ста физических лиц. Евросовет также включил в пакет механизм борьбы с обходом санкций, который позволит вводить ограничения против третьих государств.

Согласно документу, Евросоюз полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. ЕС запретил въезд полуприцепов и прицепов из России, а также заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов. Также был расширен список запрещённых к транзиту через территорию России военных и высокотехнологичных товаров.