Луганск, 24 июня, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Министерство транспорта Луганской Народной Республики (ЛНР) отменило продажу билетов на маршруты в другие регионы, сообщило 24 июня правительство республики в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганск

Билеты на межрегиональные маршруты не будут продаваться до особого распоряжения.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) отменена продажа билетов на автобусные рейсы в Москву, Подмосковье и Ростовскую область, а также отправление рейсов в этих направлениях приостановлено до нормализации обстановки.

Ранее власти ряда юго-западных регионов страны на фоне введения режима контртеррористической операции в трёх субъектах Федерации (Москве, Подмосковье и Воронежской области) предупредили об ограничении движения по федеральным трассам. На целом ряде участков трассы М-4 «Дон» въезды закрыты или ограничены.

В «Автодоре» призвали водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 из-за перекрытия нескольких её участков.

При этом в РЖД сообщили, что все железнодорожные вокзалы в России работают в штатном режиме, а все поезда следуют по расписанию, в том числе через Ростов-на-Дону. В пресс-службах аэропортов Москвы, а также Сочи, Волгограда и Астрахани заявили о продолжении работы в обычном режиме.