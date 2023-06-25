Вашингтон, 25 июня, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена не зафиксировали никаких изменений в ядерной стратегии России в связи с мятежом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не увидели никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — приводят журналисты слова одного из представителей Госдепартамента.

Чиновник отметил, что у Вашингтона нет причин корректировать расположение ядерных или обычных подразделений, поскольку сохраняются давно установленные каналы связи с Москвой по ядерным вопросам.

По словам чиновников, дипломатическое присутствие Соединённых Штатов в России в свете текущих событий останется неизменным.

«Наше посольство в Москве открыто, мы поддерживаем с ним связь, и режим его работы в настоящее время остается прежним», — сообщил собеседник CNN.

Как передавало ИА Регнум, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора после урегулирования сложившейся в стране ситуации поблагодарил главу белорусского государства Александра Лукашенко за проведённые с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным переговоры.

В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Евгением Пригожиным, в результате которых было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.