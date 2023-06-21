Вашингтон, 22 июня, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) включила в Зал славы в 2023 году новых прославленных игроков, в числе которых нет представителей России. Об этом сообщила New York Post.

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Хоккеисты РФ не попадают в Зал славы с 2020 года. Последним, кто пополнил список в 2019 году, стал защитник Сергей Зубов.

В этом году НХЛ ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов: вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, Майка Вернона («Калгари Флэймз») и двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Тома Баррассо, а также знаменитого нападающего Пьера Тарджона.

Кроме того, в Зал славы ввели хоккеистку сборной Канады Каролайн Оулетт.

Отметим, что ранее в список номинантов были включены Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Епе сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил благодарность трёхкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского «Динамо» Александру Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи.